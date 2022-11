Plusieurs citoyens, des syndicalistes et des acteurs de la société civile ont organisé, jeudi, un sit-in devant le siège du gouvernorat de Sfax à l’appel de l’Union Régional du Travail pour protester contre la détérioration de la situation environnementale dans la région depuis plus d’une année.

A ce propos, le SG de l’Union Régionale du Travail à Sfax, Youssef Adouani a indiqué dans une déclaration aux médias que les habitants de Sfax vivent au milieu des sacs de poubelles entassés dans les différents lieux de la ville, et ceci depuis plusieurs jours, ce qui laisse présager un désastre écologique et sanitaire dans la région, notamment après l’incendie survenu le 31 octobre 2021 dans la décharge fermée située sur la route du port de Sfax et qui a causé plusieurs cas d’étouffement auprès des habitants ainsi que la fermeture de plusieurs écoles et administrations.

Tout en appelant les autorités concernées à trouver une solution radicale à la gestion des déchets à Sfax, le responsable syndical a qualifié l’entassement et la non-collecte des ordures dans les espaces ouverts de la ville et devant les établissements publics de “crime terroriste” selon l’article 14 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

Rappelons que ce mouvement de protestation, qui fait suite à l’appel de l’Union Régionale du Travail de Sfax, coïncide avec la grève des agents du gouvernorat et des délégations affilées pour “soutenir les grévistes en vue d’acquérir leurs droits et régler leurs problèmes avec le gouverneur de Sfax qui refuse de siéger avec la partie syndicale sans que les séances ne soient enregistrées en audio et en vidéo”, selon la même source.