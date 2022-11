Tunisie Télécom, partenaire technologique du 18ème Sommet de la Francophonie

L’opérateur national des télécommunications, Tunisie Télécom, œuvre depuis des années à assurer une connectivité dans la diversité avec innovation et fiabilité. Dans ce cadre, l’opérateur a été le partenaire de confiance des événements technologiques majeurs, l’allié stratégique des avancées numériques et digitales en Tunisie et pour la Tunisie.

Tunisie Télécom au rendez-vous de toutes les opportunités …

En effet, l’engagement du Groupe Tunisie Télécom à asseoir la digitalisation est en perpétuelle évolution. Le Groupe n’a de cesse d’œuvrer à développer une infrastructure en phase avec le temps, répondant aux exigences d’une économie moderne tournée vers le futur.

Tunisie Télécom travaille ainsi d’arrache-pied dans le but de mettre en place une infrastructure en fibre optique à dessein de généraliser et d’augmenter la couverture du pays.

Une infrastructure moderne réalisée et déployée à travers toutes les régions, afin de permettre l’accès au très haut débit et aux services convergents destinés aux acteurs économiques, aux citoyens tunisiens mais également à tous les événements stratégiques pour le développement économique …

Parce que l’avenir technologique du pays se dessine jour après jour avec Tunisie Telecom !

Tunisie Télécom assure la connectivité du SIF

Et dans cette continuité, Tunisie Télécom est présente, du 13 au 22 novembre 2022, à Djerba en sa qualité de partenaire technologique du 18ème Sommet de la Francophonie. L’occasion pour la marque de mettre en valeur sa supériorité technologique en THD et d’asseoir son positionnement d’entreprise responsable en connectant les Tunisiens et les hôtes du Sommet durant cet événement d’envergure mondiale.

Tunisie Télécom saisit aussi cette occasion du Sommet pour être le 1er opérateur tunisien à tester la 5G avec les participants du Sommet, et ce sur les 3 sites : le Village de la Francophonie, Houmet Souk et le Media Center.

Tunisie Télécom : la connectivité au Sommet !

Au Village de la Francophonie, les visiteurs vont profiter et vivre le potentiel de performance des expériences 5G qu’offre Tunisie Télécom telles que le tour de l’ile de Djerba 360° en vélo stationnaire où même une interaction virtuelle avec la championne tunisienne de tennis, Ons Jabeur, grâce à la réalité augmentée ainsi que le gaming en réalité virtuelle et multi-joueurs en streaming temps réel.

Ces expériences immersives nécessitant une très haute résolution d’images et de vidéo en temps réel n’ont pu être offertes aux visiteurs du Sommet que grâce à une connexion 5G performante et stable à très haut débit et à faible latence sur le réseau commercial de Tunisie Télécom de bout en bout.