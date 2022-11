Tataouine : Plus de 1000 bénéficiaires des prestations sanitaires de la caravane médicale organisée par l’association “One day One dream”

Plus de 1000 malades des délégations de Tataouine nord et sud, Remada et Sammar, ont bénéficié samedi de différentes prestations sanitaires, organisées par l’association “One day One dream”, en coopération avec la direction régionale de la santé.

La caravane, composée de 20 médecins de différentes spécialités, ont présenté 610 consultations à l’hôpital régional de Tataouine.

Les consultations concernaient la pédiatrie, des maladies ophtalmologiques, dermatologiques, de gynécologie, et de chirurgie pédiatrique.

11 opérations chirurgicales ont été pratiquées sur des enfants. La caravane médicale à l’hôpital local de Remada a présenté 178 consultations relatives aux maladies cardiovasculaires, dermatologiques, et 179 consultations ont été fournies dans le centre de santé de Sammar.

La direction régionale de la santé œuvre avec la société civile pour combler le manque en médecine spécialisée dans la région à travers les multiples caravanes médicales organisées grâce au volontariat des médecins spécialistes.

Le fonds crée par le ministère de la santé pour renforcer la spécialité médicale dans les régions intérieures a contribué ces dernières années à assurer la pérennité des prestations sanitaires dans différents services des hôpitaux.

Mais la réticence de certains médecins durant la période écoulée de travailler dans un hôpital régional malgré l’importante offre financière a engendré une absence de médecin dans les services.

Une telle situation a incité la direction de l’hôpital à orienter les malades vers les gouvernorats voisins pour bénéficier des soins nécessaires.