La fédération générale de l’enseignement de base a décidé, mercredi, d’organiser des sit-in, à partir du 12 novembre en cours, dans toutes les écoles primaires de 8h à 10h du matin et d’observer un sit-in national le 18 du même mois, a déclaré Taoufik Chebbi, secrétaire général de la fédération à l’agence TAP.

Il a été également décidé, selon la même source, de se limiter à l’enseignement des langues et des matières scientifiques durant la prochaine période et de reporter la période des examens et ce, en signe de protestation contre le communiqué publié mardi par le ministère de l’éducation appelant les enseignants vacataires à reprendre le travail et à signer les contrats de régularisation avant le 10 novembre en cours pour ne pas perdre leurs postes.

Chebbi a souligné que l’instance administrative de l’enseignement de base se tiendra après la tenue du sit- in national pour prendre les décisions appropriées.

Les enseignants vacataires boycottent les cours depuis la rentrée scolaire du 15 septembre dernier et revendiquent leur intégration alors que le ministère de tutelle justifie l’insatisfaction de leur demande par les difficultés financières.