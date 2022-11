Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a affirmé que son département s’emploie à la promotion de l’enseignement universitaire à travers plusieurs mécanismes et stratégies dont notamment le Programme d’appui à la qualité “PAQ DGSU-PAQ DGSE”, qui permettra aux établissements d’enseignement supérieur de bénéficier des ressources financières et d’un accompagnement institutionnel et de formation, a indiqué le ministère dans un communiqué publié samedi.

Présidant l’ouverture de la troisième édition du Forum International de l’Education hier vendredi à Hammamet, Boukthir a indiqué que la création de l’Agence Tunisienne d’Evaluation et d’Accréditation dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique confirme les orientations du ministère visant à garantir la qualité de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Il a souligné que les efforts se poursuivent en vue de renforcer le rôle des universités, à travers la transformation en mars 2022 de 7 universités tunisiennes et 9 établissements d’enseignement supérieur et de recherche en établissements publics à caractère scientifique à caractère technologique.

La troisième édition du forum international, qui se poursuit durant trois jours sous le thème ” L’apprenant au cœur du processus éducatif et universitaire ” est organisée à l’initiative de l’Université de Tunis El Manar, l’Université de Sousse, l’Université de Monastir et l’Université de Sfax, en partenariat avec plusieurs associations.

A noter que le Forum international est un réseau d’associations œuvrant pour la préservation de l’école publique et de l’université.

De son côté le Président du Comité Scientifique du Forum, Houcine Dridi, a souligné que cette troisième édition cible les secteurs éducatifs, académiques, scientifiques et la société civile et permettra d’élaborer des stratégies et trouver des solutions appropriées avec la participation de tous les intervenants.