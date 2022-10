La vérité toute la vérité à propos de la concession octroyée par Promosport à la société SISAL

Face à la vague de diffamations médiatiques orchestrées, ces derniers jours, contre Promosport, qui sont loin d’être innocentes, cette dernière a jugé utile et important d’éclairer l’opinion publique sur les réalités des faits et sur sa relation avec la société italienne Sisal.

L’appel d’offres n° 1/2019 initié par Promosport en décembre 2019 précédé d’un appel à manifestation d’intérêt pour l’octroi d’une concession a été remporté en toute transparence par la société Sisal en août 2022 après une mise en concurrence avec d’autres soumissionnaires internationaux (autrichiens, grecques et un groupement turco-américain).

Suite aux informations, inventées de toutes pièces, qui ont circulé dans différents média concernant la relation entre la société Sisal et la société Playtech, nous tenons à apporter les éclaircissements nécessaires suivants:

(1) SISAL est la société leader en Italie opérant dans l’industrie des jeux et paris sous une licence gouvernementale depuis 1945.

Elle développe et gère des jeux avec une expertise et des normes élevées d’intégrité, de transparence et de sécurité certifiées par des organisations internationales et européennes de paris: autant de caractéristiques essentielles pour les entreprises opérant dans un secteur hautement réglementé soumis à des contrôles étatiques stricts.

Dans ce cadre Sisal a obtenu différentes certifications internationales relatives à la protection des joueurs des risques de jeu excessif et garantit une offre de jeu solidaire.

En août 2022 Sisal a rejoint la plus grande holding mondiale Flutter Entertainment permettant à cette dernière de renforcer sa portée commerciale en Italie et dans d’autres marchés du périmètre Sisal, d’élargir sa vaste gamme de jeux et ce avec l’objectif d’augmenter sa part de marché des jeux en ligne de 20 % environ au niveau international.

(2) Flutter est une holding irlandaise créée par la fusion de Paddy Power et Betfair, et par l’acquisition ultérieure de The Stars Group.

C’est à ce jour le plus grand opérateur mondial de paris sportifs et de jeux en ligne, avec un portefeuille de marques reconnues au niveau international, opérant dans plus de 100 marchés dans le monde avec un chiffre d’affaires de 8,3 milliards de dollars en 2021.

(3) Flutter a un accord contractuel non exclusif avec Playtech en tant que fournisseur de technologies pour certaines des marques de Flutter tel que Paddy Power, Betfair et Sky Casino ainsi qu’avec de nombreuses autres sociétés dans le monde dans l’industrie des jeux de casino.

(4) Playtech est une entreprise de développement de jeux de hasard, fondée en 1999 par Teddy Sagi en Estonie qui depuis a cédé toutes ses parts qu’il détenait dans cette société en 2018, la quittant ainsi et rompant définitivement ses relations avec elle.

(5) Playtech, dont le tour de table est détenu aujourd’hui majoritairement par des capitaux américains, est basée à Londres où elle est cotée en bourse.

(6) Plus particulièrement, le périmètre de la concession de Sisal en Tunisie n’a aucun lien, ni de près ni de loin, avec Playtech et les jeux développés par ses soins. L’autonomie de Sisal quant à l'exécution du contrat de concession en Tunisie est indiscutable, donnant ainsi toutes les garanties à la partie tunisienne.

(7) Enfin, les allégations de certains média indiquant que “la base de données des joueurs serait transférée Tunisie vers “l’entité sioniste”, n’est qu’une autre tromperie de l’opinion publique visant à ternir l’image de Promosport avec insistance flagrante de cacher la vérité.

En effet, dans le cadre de la concession, la base de données des joueurs sera hébergée dans des serveurs en Tunisie en conformité avec la réglementation en vigueur, et ce en tout état de cause après l’accomplissement des procédures nécessaires auprès de l’Instance

Nationale de Protection des Données Personnelles (INPDP) et sous le contrôle des institutions du Ministère des Technologies de la Communication. .

Ainsi Promosport a également exigé de Sisal de respecter les différents aspects socio-culturels de notre pays et de ne guère programmer dans les jeux et paris en Tunisie toute compétition qui puisse avoir un rapport de près ou de loin avec “l’entité sioniste”.

Il faut savoir aujourd’hui que le marché des paris sportifs en Tunisie vit depuis quelques années une expansion vertigineuse, compte tenu du volume important des transactions et de l’engouement de plus en plus grandissant des passionnés de ce domaine.

A noter également que la majorité des sites de paris sportifs en Tunisie ne sont pas en conformité avec la réglementation en vigueur ,et sont gérés à l’international avec des partenaires étrangers qui ne sont pas identifiés clairement par les autorités tunisiennes, et encore moins par les joueurs.

La majeure partie du marché des jeux de hasard et des paris sportifs proposés par ces acteurs ne satisfait aucunement au cadre et textes juridiques encadrant cette pratique même pour les acteurs agissant sous le libellé d’activités informatiques” et qui dépendent totalement de plateformes hébergées à l’étranger sans donner aucune garantie de protection des données personnelles de leurs utilisateurs.

Les structures de l’Etat sont de plus en plus conscientes que ce secteur est tout sauf sain et transparent, et que des acteurs des jeux sportifs se sont permis d’opérer en toute illégalité, et enchaînant des opérations de blanchiment d’argent, de fraudes fiscales, d’infractions de change, d’arnaques des parieurs, de spéculations, de manipulations des résultats sportifs et d’usage illégal des données à caractères personnels…, ce qui a poussé l’Etat à intervenir et suspendre l'activité de plusieurs acteurs de paris sportifs et les poursuivre en justice.

Organiser et structurer le secteur des paris et des jeux est l’objectif premier de l’Etat, ce qui n’arrange aucunement les opérateurs hors-la-loi qui refusent de se soumettre au droit et à ses règles, jusqu’à s’acharner par tous les moyens sur Promosport et en particulier en l’accusant mensongèrement de “normalisation” et en essayant d’occulter manifestement des pratiques illégales et dangereuses que l’Etat suit de près déployant tous ses efforts pour y mettre fin.

Il faut reconnaître que les difficultés auxquelles a fait face Promosport durant ces années ont laissé la porte ouverte à une concurrence illégale et déloyale et la à la pénétration du marché tunisien par du marché tunisien par des structures étrangères, et ce sont les opérateurs du black et grey market qui sont derrière cette campagne de diffamation dont le but premier est de protéger leurs propres intérêts, ternir l’image de Promosport et continuer à s’enrichir davantage illicitement au détriment de l’économie, de l’ordre public, de la société et du sport tunisien.

Le partenariat avec Sisal permettra à Promosport de renforcer sa position sur le marché des jeux en Tunisie, sur le plan technologique et faire partager à ses équipes une expertise internationale et une formation des plus performantes. Ce renouveau et redéploiement de Promosport va pénaliser à plus d’un titre plusieurs opérateurs illégaux, d’autant plus qu’en tant que structure publique.

Promosport est considérée comme la seule safe zone garantissant les gains et les droits des parieurs ainsi que les droits de l’Etat et du sport tunisien, seule capable de prendre en charge l’activité de tous les opérateurs de paris illégaux et ce en conformité à la loi, de créer des emplois pour les jeunes tunisiens et de les protéger de toutes poursuites judiciaires.

Promosport qui a historiquement contribué à promouvoir le sport et à soutenir la jeunesse tunisienne continuera à le faire avec fierté et détermination et sera de nouveau le leader national de ce secteur afin que tout tunisien trouve ses comptes comme parieur ou opérateur.

A PROPOS DE PROMOSPORT :

Créée en 1984 par la loi n°84-63, la société Promosport bénéficie d’une législation pour organiser des paris sportifs afin de financer et promouvoir le sport.

Après mise en concurrence de soumissionnaires internationaux pour le choix d’un opérateur ayant les capacités techniques, commerciales et financières parmi les acteurs mondialement agréés et reconnus, SISAL a été retenue comme partenaire stratégique après avoir obtenu la meilleure des notations dans le tableau de classement des offres.