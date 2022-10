Royaume-Uni  : Supputations autour de la santé de Charles

Si l’on croit aux informations de l’hebdomadaire allemand “OK Magazin“, la santé «mentale et physique» de l’héritier du trône britannique, Charles III, serait déclinante, et ce “depuis le décès de la Souveraine“ Elisabeth II. Bien entendu, il s’agit d’“une information à prendre avec des pincettes“, invite le journal suisse, Le Matin.

Et OK Magazin de s’interroger : «… Mais est-ce que l’homme de 73 ans est prêt pour le poste de chef de l’État britannique auquel il s’est préparé toute sa vie ? » ; interrogation à laquelle plusieurs sources et employés du palais auraient répondu par la négative.

Le Matin ajoute : « Il est victime d’une dépression et a dit à sa femme Camilla que sa nouvelle vie était trop dure pour lui. Il est fatigué et paniqué à propos de ce qui l’attend en tant que roi».

Par conséquent, les supputations commencent à fuser de toute part, certaines allant jusqu’à prévoir que le règne de Charles pourrait être l’un des plus courts en 200 ans de la couronne britannique.

On dit qu’il souffrirait également «d’une insuffisance cardiaque. Ses mains en seraient un signe clair. Ses doigts rouges et enflés peuvent indiquer un œdème, qui est le signe d’une insuffisance cardiaque», préviennent les médecins contactés par OK Magazin, rapporte Le Matin.

Du coup, «Les médecins ont dit à William d’être prêt. Même avant la mort de la reine, sa santé préoccupait déjà pour les mêmes raisons. En effet, déjà en 2019, ses mains et ses doigts enflés avaient été une source d’inquiétude ».

Wait and see.