La Tunisie s’emploie à la promotion du partenariat et la coopération avec tous les pays dans le secteur de l’enseignement supérieur

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir a affirmé mercredi que la Tunisie s’emploie à la promotion du partenariat et la coopération avec tous les pays, en particulier au sein de l’espace méditerranéen occidental, vu son importance stratégique et ses grandes capacités dans la région.

Dans une allocution prononcée à l’occasion de la Cinquième Conférence des ministres de la Recherche scientifique, de l’Innovation et de l’Enseignement supérieur des pays du Dialogue 5+5, tenue en Mauritanie les 10 et 11 octobre courant, Boukthir a indiqué que la Tunisie s’emploie avec différents pays et partenaires internationaux à doubler les opportunités d’études en Tunisie pour les étudiants internationaux et pour les étudiants tunisiens à l’étranger et soutient également la mobilité internationale des étudiants et tous les membres de la famille universitaire et de la recherche en offrant des bourses nationales dans divers domaines aux étudiants brillants dans plus de 40 pays africains, dans tous les pays arabes et dans plusieurs autres pays à travers le monde.

Le ministre a indiqué, dans le même contexte, que la Tunisie oeuvre en parallèle à la recherche d’autres destinations universitaires scientifiques et technologiques à l’échelle régionale avec des capacité hautement compétitives pour exporter les services d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, attirer des étudiants internationaux et soutenir la mobilité des étudiants, des professeurs et du personnel de manière à renforcer les ressources de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique publics et renforcer la qualité de la formation.

La conférence organisée sous le thème “Partenariat dans la recherche scientifique, l’innovation et l’enseignement supérieur pour promouvoir la cohésion sociale, l’emploi des jeunes et le développement durable dans la région de la Méditerranée occidentale” a réuni des représentants de l’Union du Maghreb arabe, de l’Union pour la Méditerranée et de la commission européenne.