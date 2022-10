Tunisie : Emission d’un timbre-poste sur le thème “la lutte contre la violence scolaire”

La poste tunisienne annonce mardi, l’émission le 5 octobre 2022, d’un timbre-poste sur le thème “la Lutte contre la violence scolaire”, afin de faire prendre conscience de l’ampleur de ce fléau et de la nécessité de l’éradiquer.

“L’émission de ce timbre-poste est aussi une occasion de déployer davantage d’efforts pour honorer et célébrer les enseignants, rehausser leur statut dans la société, reconnaître leur valeur dans l’enseignement et l’éducation des futures générations et faire progresser la profession de l’enseignement et l’améliorer”.

La Tunisie célèbre avec les autres pays du monde, le 5 octobre de chaque année, la Journée mondiale des enseignants qui a été validée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture “UNESCO” et l’Organisation internationale du travail “OIT” en 1966.

Ce timbre- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion, seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du mercredi 5 octobre 2022.