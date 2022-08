Des pluies éparses et orageuses sont attendues mercredi au courant de la nuit, sur les hauteurs ouest et concerneront progressivement certaines délégations de l’Est, avec chute de grêles et apparition de la foudre par endroits, a indiqué, mercredi après-midi, l’INM.

La vitesse du vent requiert de la vigilance prés des côtes nord. La mer sera agitée sur les côtes nord et peu agitée sur les côtes Est.

Les températures varieront, la nuit, entre 26 et 31 °C dans le nord, le centre et le sud-est et entre 31 et 35 °C dans le reste des régions et se situeront à 22 °C sur les hauteurs.