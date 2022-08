Bizerte : Sept tentatives de migration clandestine déjouées et arrestation de 85 personnes

Les unités de la Garde maritime de Bizerte ont déjoué sept opérations de migration irrégulière vers la côte italienne et arrêté plus de 85 personnes.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, une source officielle de sécurité a indiqué que les équipes de sécurité de la garde maritime ont réussi en moins de 20 heures entre vendredi soir et samedi matin, suite à des embuscades, à arrêter plus de 85 personnes, dont une femme, et 12 personnes recherchées par la justice et de mineurs.

Il a ajouté que les unités de la garde maritime ont saisi un certain nombre de bateaux de pêche, 6 moteurs et des quantités d’essence utilisées pour tenter de franchir clandestinement les frontières maritimes nationales en direction d’un pays européen.