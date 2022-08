L’AS Réjiche a annoncé mardi avoir engagé les joueurs Badreddine Hanzouli et Houssem Gatfeya pour deux saisons.

Hanzouli, 27 ans, évolue au poste d’ailier gauche, et avait endossé les maillots d’Al Kalaa Sport et du SA Manzel Bourguiba, tandis que Gatfeya, 23 ans, est un milieu de terrain formé au Club africain et avait évolué au sein de l’AS Soliman, Khalij Sert et d’Al Wehda libyen.

Pour rappel, l’AS Réjiche s’était attaché les services du gardien de but Adem Abdessalam (23 ans) pour trois saison en provenance de l’US Monastirienne.