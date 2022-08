Les travaux de maintenance et d’agrandissement de plusieurs écoles et lycées dans le gouvernorat de Tataouine sont en cours de finalisation dans le cadre de la rentrée scolaire 2022/2023, a indiqué le président régional de la maintenance au sein du ministère de l’éducation Mohamed Aidoudi à la TAP.

Selon la même source, le ministère de l’éducation a accordé 240 mille dinars pour les travaux de maintenance et de construction de salles dans 23 écoles primaires et 170 mille dinars pour la maintenance et la construction de salles dans 3 collèges ainsi que 180 mille dinars pour la construction et la maintenance de salles dans 3 lycées.

Par ailleurs, moyennant un coût de 6 millions de dinars, le taux d’avancement des travaux de la construction du 1er lycée pilote de la région a atteint 90% et sera prêt début octobre 2022, a -il signalé