Covid-19 en Afrique : 12 millions de cas, plus de 11 millions de guérisons et 255 000 décès

Le continent africain dans son ensemble totalise plus de 12 millions de cas confirmés de Covid-19, dont plus de 11 millions de guérisons et 255 000 décès cumulés, selon un décompte établi le 19 juillet 2022 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pourtant, côté vaccination, l’Afrique est à la traîne. Seuls 7% des doses administrées dans 23 pays l’ont été à des enfants et adolescents de moins de 18 ans. La couverture moyenne pour les adultes de plus de 18 ans ayant terminé leur série primaire est de 34%.

Selon Dr Matshidiso Moeti, directrice de l’OMS pour l’Afrique, « sur le continent, des efforts sont en cours pour l’intégration de la vaccination contre la Covid-19 dans les services de soins de santé primaires. Et pour y arriver, les établissements de soins de santé primaires fonctionnent actuellement comme des guichets uniques pour une gamme de services de santé ».

A noter que l’Afrique est le continent ayant enregistré le moins de cas positifs et moins de décès aussi. Et pour le moment, aucune donnée ou analyse scientifique n’est venue apporter une explication logique et rationnelle à ce faible pourcentage de contaminations et de morts. On pourrait avancer que la Covid-19 s’attaque moins aux pauvres.