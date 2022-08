DIRECT SPORT – Coupe de la CAF (tirage au sort) : Le CS Sfaxien et le C.Africain fixés sur leurs adversaires

Le Club Sportif Sfaxien, exempt du premier tour préliminaire de la coupe de la Confédération, affrontera au second tour le vainqueur du match opposera Fasil Kenema d’Ethiopie à Bumamuru FC du Burundi, à l’issue du tirage au sort effectué mardi au siège de la Confédération africaine de football, au Caire Le match aller est prévu entre le 7 et 9 octobre à l’extérieur, et le retour entre le 14 et le 16 du même mois à Sfax.

De son côté, le La formation clubiste, également exempte du premier tour, donnera la réplique au second tour au vainqueur de la double confrontation entre les Sud-Soudanais d’Al Hilal Wau et Kipanga du Zanzibar.

L’aller aura lieu à l’extérieur entre le 7 et 9 octobre et le retour à Tunis entre le 14 et le 16 octobre.