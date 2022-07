DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Le mercure continue de grimper

Le mercure continue de grimper en Tunisie, mardi 18 courant. Les températures maximales se situent entre 32 et 37 degrés dans les régions côtières Est et les hauteurs, et entre 37 degrés et 42 degrés dans le reste des régions avec des vents de sirocco, selon l’INM.

Le ciel est peu nuageux sur la plupart des régions. Les services météorologiques recommandent la vigilance quant à l’activité du vent, dont la vitesse atteindra 40 km/h près des côtes et au sud du pays.

Mer agitée au nord et peu agitée à agitée sur les côtes-est.