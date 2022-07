Autriche – Tunisie : Nouvelles mesures de lutte contre la migration illégale

“La lutte contre le trafic organisé et l’immigration clandestine est l’une de mes priorités en tant que ministre de l’Intérieur. Cette forme de traite des êtres humains est l’une des branches les plus lucratives et les plus inhumaines du crime organisé”. C’st ce qu’a déclaré le ministre autrichien de l’Intérieur, Gerhard Karner, lors d’une conférence de presse conjointe avec le directeur général de la sécurité publique, Franz Ruf, le 1er juillet 2022 à Vienne.

Le paquet de mesures présenté comprend trois domaines d’action : la protection de la frontière extérieure de l’UE, une coopération accrue avec la Hongrie et les États des Balkans occidentaux et des contrôles intensifiés à la frontière autrichienne. “Ce n’est que si ces différentes mesures fonctionnent ensemble que nous pourrons survivre dans la lutte contre le trafic d’êtres humains et la migration illégale”, a déclaré Karner.

Surtout ces dernières semaines, la police a enregistré une augmentation des migrants qui ont peu de perspective d’asile lors de leurs contrôles dans les zones proches de la frontière. “En mai, il y avait plus de 21 000 demandes d’asile, principalement de la part de Tunisiens, du Pakistanais et de Turcs. C’est une augmentation de 150% par rapport à la même période de l’année dernière”, a souligné Karner.

C’est pourquoi la campagne d’information déjà couronnée de succès, qui vise à avertir les migrants potentiels dans leur pays d’origine des activités criminelles des passeurs, a été étendue à ces pays.