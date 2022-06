DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Hausse prévue des températures

Ciel partiellement nuageux à parfois très nuageux au nord et au centre avec des cellules orageuses accompagnées de pluies.

Une hausse des températures est prévue, jeudi, les maximales seront situées entre 38 et 44 degrés et pourraient atteindre 46 degrés au sud avec des vents de sirocco.

Sur les côtes est, les températures sont situées entre 32 et 37 degrés. Vent faible à modéré devenant de plus en plus fort l’après-midi près des côtes nord et lors du passage de nuages orageux. Mer peu agitée à agitée au nord.