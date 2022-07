Des éclaircies sont attendues ce soir après des pluies orageuses enregistrées hier soir dans les délégations du nord et du centre.

Les Températures oscilleront ce soir entre 26°c et 30°c dans les régions côtières et les hauteurs et entre 32°c et 36°c dans le reste des régions, indique l’Institut National de la Métérologie (INM).

L’activité des vents requiert la vigilance près des côtes et dans le nord. Ils seront accompagnés de phénomènes de sable. La Mer est agitée à très agitée.