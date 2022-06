Médenine-Baccalauréat 2022 : 1495 candidats à la session de contrôle

Quelque 1495 élèves dans le gouvernorat de Médenine, ont entamé, mardi, les épreuves de la session de contrôle du baccalauréat 2022, soit 37,67% du nombre total des candidats de la session principale dans la région, où le taux de réussite a atteint 48,4%.

Le commissaire régional de l’éducation à Médenine, Mehrez Nejib Ben Hmida prévoit à cet effet, une augmentation du nombre des réussites, notamment, en présence de plusieurs candidats dont les moyennes se rapprochent du score requis, notant que 60% des candidats de la région sont inscrits dans les spécialités, “Lettres” et “Economie et gestion”, deux sections ayant enregistré le taux de réussite le plus faible sur le double plan national et régional.

A noter que le lycée pilote de Médenine a enregistré un taux de réussite de 100%, soit le taux le plus élevé dans le gouvernorat, tandis que le taux de réussite le plus faible au niveau régional a été enregistré au lycée “Ibn Hazm”, à Ben Guerdane, avec, zéro réussite parmi les 16 candidats de cette année.