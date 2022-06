Tunisie : Une charte éthique et éditoriale dédiée à la couverture du processus référendaire

Le Conseil de la presse et le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) viennent de publier, vendredi, une “charte éthique et éditoriale dédiée pour la couverture médiatique du processus référendaire.

Objectif : assurer le droit à l’information sur la vie politique et permettre aux Tunisiens de cerner au mieux les enjeux du référendum prévu le 25 juillet 2022.

“L’initiative de publier cette charte s’inscrit dans le droit-fil des menaces auxquelles est exposée la légitimité de la presse avant et après les mesures exceptionnelles en tant qu’institution pourvoyeuse d’une information, fiable, crédible et objective”, a fait savoir Sadok Hammami, universitaire et membre du conseil de la presse.

Les déclarations émanant de certains membres de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) sont “confuses et préoccupantes”, dès lors qu’elles visent à enrayer les rôles de la presse, a-t-il averti, précisant que “la profession journalistique se doit de veiller au respect de la diversité au sein de la société.”

“La charte éthique et éditoriale est conforme aux normes et standards internationaux régissant le secteur et répond à la mission démocratique de la presse, tout comme il confère au citoyen le droit d’accéder à l’information pour pouvoir s’exprimer, en connaissance de cause, le jour du référendum, loin de toute forme d’influence ou de pression”, a-t-il fait savoir.

De son côté, le président du SNJT, Yassine Jelassi, a déclaré que cette charte, élaborée à l’initiative des deux commissions d’éthique professionnelle, relevant du syndicat et du Conseil de la presse, vise à lutter contre “les déclarations faites par des membres de l’ISIE sur le fait d’exclure certaines voix de s’exprimer dans les médias par rapport à leurs positions sur le référendum”.

La diversité ne peut être négligée, a-t-il dit. “C’est une question de principe pour le métier de journaliste”.

La charte se veut le pur produit d’une réflexion et échange d’idées amorcé entre les membres du bureau exécutif du SNJT et du conseil de la presse lors d’un workshop organisé le 17 juin courant.