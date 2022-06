Allemagne : le programme de gestion afro-allemand AGYLE annoncée. Des tunisiens sélectionnés

Le programme “AGYLE – African German Young Leaders in Business”, qui se tient du 22 du 27 juin au 1er juillet a élargi son réseau de 40 cadres supplémentaires.

L’Afrique est maintenant bien connue comme un continent d’opportunités. Néanmoins, beaucoup de persuasion est encore nécessaire lorsqu’il s’agit de transmettre le potentiel créatif de l’Afrique et la coopération avec l’Allemagne dans d’importants domaines d’avenir. 40 personnalités exceptionnelles des pays africains d’Éthiopie, du Ghana, du Rwanda et de Tunisie ainsi que d’Allemagne ont été sélectionnées par un jury d’experts parmi près de 200 soumissions pour l’année en cours du programme de gestion afro-allemand “AGYLE – African German Young Leaders dans les affaires”.

“En raison des défis mondiaux tels que le changement climatique, la lutte contre les pandémies ou l’extraction de matières premières alternatives, l’Afrique devient de plus en plus un partenaire stratégique. L’échange créatif et la coopération intensive de jeunes managers entre l’Afrique et l’Allemagne sont un véritable investissement dans l’avenir.” , déclare Ute Weiland, directrice générale d’Allemagne – Pays des idées.

“Avec AGYLE, nous construisons un pont sur la Méditerranée et réunissons de jeunes talents prometteurs d’Afrique et d’Allemagne pour des échanges économiques et le développement d’idées de projets innovants. Les défis de ces dernières années nous ont appris que nous avons besoin d’une coopération plus étroite. Aujourd’hui, nous voyons à quel point il est important de se soutenir mutuellement avec nos forces et d’apprendre de l’expérience de chacun. AGYLE crée un réseau qui rend exactement cela possible », déclare Almuth Dörre, directeur par intérim de l’agence pour les entreprises et le développement.