Le sociologue tunisien Max Ajl : « Le Green New Deal du Nord perpétue la domination néocoloniale du Sud »

Dans une interview accordée à la prestigieuse revue espagnole El Salto, publiée le 21 juin, Max Ajl, sociologue rural tunisien (malheureusement méconnu sous nos cieux), a déclaré que les propositions pour un Green New Deal faites depuis le Nord perpétuent la domination néocoloniale du Sud.

Alexandre Pedregal, qui a conduit l’interview, parle ainsi de Max Ajl et de son dernier ouvrage A People’s Green New Deal, publié chez Pluto Press : « Il ne se mord pas la langue, ni quand il écrit ni quand il parle. Ce qu’il a écrit est peut-être la critique la plus virulente des modèles dominants du Green New Deal, à la fois socio-démocrate et libéral. Avec un langage aussi cinglant que rigoureux, son ouvrage est un livre urgent qui, en plus de dénoncer l’eurocentrisme des politiques vertes occidentales, consacre la moitié de ses pages à développer des propositions alternatives ».

Le journaliste a aussi rappelé, dans le même article, que l’anthropologue économique Jason Hickel a qualifié le travail d’Ajl de «meilleur livre à ce jour sur le Green New Deal»; l’historienne Roxanne Dunbar-Ortiz comme un « texte lucide et profond avec un vrai programme politique de survie et de renouveau », où « presque toutes les phrases sont urgentes et dignes d’être citées » ; l’activiste indigène Nick Estes l’a décrit comme “un travail critique” pour que, face à l’urgence climatique, le Nord comprenne la persistance de l’anticapitalisme et de l’anti-impérialisme au Sud ; et le biologiste évolutionniste Rob Wallace a invité tous ceux qui « veulent vraiment savoir ce dont notre espèce a besoin pour survivre à l’apocalypse climatique » à le lire.

Max Ajl est chercheur postdoctoral au Groupe de sociologie rurale de l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas, et chercheur associé à l’Observatoire tunisien de la souveraineté alimentaire et de l’environnement. Il est rédacteur en chef adjoint d’Agrarian South et du Journal of Labor and Society, et a écrit pour le Journal of Peasant Studies et la Review of African Political Economy. Son livre, A People’s Green New Deal, a été publié en 2021 chez Pluto Press.

Ce livre est disponible en téléchargement via le programme Open Access.