Temps stable et vent d’une vitesse qui pourrait atteindre 50km/h à l’extrême nord-ouest. Les températures sont relativement en baisse sur les régions côtières est où elles sont situées entre 27 et 32 degrés et entre 34 et 39 degrés sur le reste des régions.

Au sud ouest les températures pourraient atteindre 41 degrés avec des vents de sirocco.

Mer agitée à très agitée dans la zone de Serrat et peu agitée à agitée dans les autres domaines maritimes.