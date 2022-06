Les autorités sanitaires préviennent contre la propagation d’un nouveau virus mortel

Comme la pandémie de Coronavirus, les experts ont averti qu’une maladie « très rare » qui est généralement mortelle et peut provoquer une inflammation du cerveau pourrait se propager.

Les autorités sanitaires allemandes ont émis un avertissement choquant, avec un nouveau cas d’une maladie très rare connue sous le nom de Borna.

Il provient du virus BDV, un syndrome neurologique infectieux qui affecte les animaux à sang chaud, et bien que la maladie soit très mortelle, elle est très rare et n’a été découverte que quelques fois après son apparition en Allemagne à la fin du 19ème siècle.

Dans la province de la Bavière, deux autres cas du virus qui ont infecté des humains au cours des trois dernières années ont été signalés.

Borna peut provoquer une inflammation du cerveau après l’infection, entraînant la mort dans presque tous les cas, tandis que les survivants du virus subissent des dommages à long terme, selon le Daily Express.

En moyenne, l’Allemagne signale deux cas par an, bien que les experts supposent que le nombre de cas non signalés dans le pays peut atteindre six par an.

Selon l’Office bavarois de la santé et de la sécurité alimentaire, sept cas de maladie de Borna ont été signalés dans toute l’Allemagne en 2021, dont cinq en Bavière.