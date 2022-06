DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Légère Baisse des températures et averses isolées attendues l’après-midi au centre ouest

Une légère baisse des températures est prévue aujourd’hui. Les maximales seront situées entre 29 et 35 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 36 et 42 sur le reste des régions avec des vents de sirocco.

Le vent soufflera relativement fort ce qui requiert la vigilance près des côtes nord, selon l’INM. Mer agitée à très agitées au nord et moutonneuse sur les autres domaines maritimes.

Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions et de cellules orageuses seront formées et accompagnées de pluies isolées l’après-midi au centre-ouest.