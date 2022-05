DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Ciel partiellement couvert et températures en hausse

Le ciel sera dimanche couvert de quelques nuages, puis partiellement couvert avec apparition de cellules orageuses localement l’après-midi au nord-ouest et centre-ouest, lesquelles seront accompagnées de pluies éparses.

Les températures seront en augmentation. Les maximales seront comprises entre 27 et 33 degrés dans les zones côtières du nord et du centre ainsi que sur les hauteurs et entre 34 et 39 degrés ailleurs.

Le vent souffle du secteur nord au nord et du secteur ouest au centre et au sud, modéré à relativement fort près des côtes et au sud, et faible à modéré ailleurs. La mer sera moutonneuse à houleuse.