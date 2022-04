Tunisie : Les représentants des clubs disposés à contribuer à la lutte contre la violence dans les stades

Les présidents et les représentants des clubs de la Ligue 1 du football professionnels, réunis mercredi, avec le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche, ont fait part de leur disposition à diffuser la culture du fair-play dans les stades et à lutter contre la violence et le vandalisme.

De son côté, le ministre a souligné la nécessité de conforter la communication avec les comités directeurs des commissions de supporters pour mieux sensibiliser le public au comportement civique et au respect du fair-play.

Et Déguiche d’expliquer que son département œuvre sur différents fronts pour mettre en application son plan de lutte contre toutes les formes de violence dans les stades, en concertation avec les parties concernées, à travers notamment, la révision de la législation en vigueur.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que le trucage des matchs compte parmi les facteurs favorisant la violence, assurant que l’autorité de tutelle veille à garantir la nase juridique requise pour lutter contre ce fléau.

Quant aux représentants des clubs, ils sont souligné la nécessité d’unifier leur voix pour faire valoir les nobles principes du football à l’intérieur comme à l’extérieur des stades de manière à réduire considérablement la violence.

Ils ont, par ailleurs, appelé au lancement d’une campagne de sensibilisation à la lutte contre la violence via les médias pour envoyer des messages positifs à l’adresse de tous les intervenants dans le sport.

L’arbitrage a, en outre, été évoqué comme un autre facteur favorisant l’apparition de la violence au sein des structures sportives, qui requiert d’être améliorer à travers l’amélioration du rendement des arbitres et le recours à la vidéo assistance à l’arbitrage (CAR).

Mettant l’accent sur le rôle indispensable des sécuritaires dans le maintien de l’ordre dans l’enceinte des stades, les représentants des clubs ont, par ailleurs, appelé à la nécessité d’éviter les déclarations à la presse à chaud à l’issue des rencontres et de veiller, s’agissant des responsables, à tenir un discours dépourvus de toute haine et agressivité.