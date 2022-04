DIRECT SPORT – FTF-LFFP : vers l’organisation d’un tournoi amical tuniso-francais en juillet

Une réunion s’est tenue, mardi, entre le président de la Fédération tunisienne de football, Wadi Jari, et des représentants de la Ligue française de football professionnel, a permis d’évoquer la possibilité d’organiser un tournoi amical international durant l’été 2022, opposant des équipes tunisiennes et françaises.

Il a également été décidé d’effectuer une visite d’inspection dans les stades de Radès et de Sousse pour examiner leur état et la possibilité d’abriter des matches au mois de juillet, et de visiter certaines installations hôtelières à Tunis, Sousse et Tabarka.