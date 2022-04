Tunisie : Abir Moussi commente les récentes annonces du président

La présidente du PDL, Abir Moussi, a déclaré que le pays était censé avoir dépassé l’article 80, faisant référence à ce qui a été annoncé par le président de la République, le 25 juillet. Elle poursuit en disant que l’article 70 est appliqué et réglemente l’administration de l’État en l’absence du Parlement.

« Le président de la République gouverne aujourd’hui sur la base de décrets, et non sur la base de l’article 117, et par conséquent le système électoral est exclu des décrets, et le système électoral ne peut pas être modifié par des décrets », a-t-elle déclaré sur les ondes d’une radio privée.

Moussi a souligné que bien qu’elle ait rejeté la Constitution de 2014, elle respectait ses dispositions, soulignant que le chef de l’Etat n’avait pas le droit, en vertu d’un statut exceptionnel, de la modifier.

Moussi a reconnu bénéficier d’une sécurité rapprochée à cause des menaces qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux sans compter les menaces réelles durant ses déplacements.