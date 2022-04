DIRECT SPORT – Ligue 1 (13e journée) : l’Espérance qualifiée aux Play-offs, le CS Hammam-lif relégué en L2

L’Espérance de Tunis a assuré sa qualification aux Play-offs tandis que le CS Hammam-lif a été relégué en Ligue 2, à l’issue des matches de la 13e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputée dimanche.

L’avant-dernière journée a livré son premier verdict aussi bien pour le haut du tableau que pour le bas du classement, puisqu’en poule 1, le leader sang et or a été le premier à assurer sa qualification pour les play-offs à la faveur de son large succès à domicile devant l’US Tataouine (3-0).

Les hommes de Radhi Jaïdi se sont imposés grâce à un doublé de Mohamed Ali Ben Hammouda (15 et 51) et un autre but de Raed Fedaa (86) leur permettant de conforter leur leadership avec 24 points et de décrocher le premier billet pour le prochain tour. De son côté, l’US Tataouine qui partage la troisième place avec le CS Sfaxien (18 points), devra attendre la dernière journée qui l’opposera à l’ES Hammam-Sousse pour s’assurer sur son sort.

En course pour le play-off, l’US Ben Guerdane (2e, 21 points) était sur le point d’atteindre son objectif après l’ouverture du score dans les arrêts du jeu par Lassaad Jaziri (90+9), mais l’égalisation de l’ES Hammam-Sousse quelques minutes après par Mohamed Amine Khalloufi a reporté le verdict à la prochaine journée.

La formation de Ben Guerdane affrontera au cours de cette ultime journée le CA Bizertin, auteur d’une précieuse victoire à domicile devant le CS Sfaxien (2-0) signée Khalil Sassi (21) et Khalil Bangoura (84).

De son côté, le CS Sfaxien qui lorgne une place aux play-offs, a raté l’occasion de conforter ses chances de qualification après sa défaite en déplacement à Bizerte et attendra la décision finale le 18 avril lorsqu’il accueillera le CS Hammam-lif.

En bas du classement, le CS Hammam-lif, lanterne rouge, a fait ses adieux à la Ligue 1 après avoir concédé un nul vierge à domicile face à l’ES Metlaoui (0-0) qui a mis fin à tous ses espoirs, puisqu’avec 10 points au compteur il est distancé de 6 points par l’avant-dernier, le CA Bizertin (16 points).

Le club de la banlieue sud retrouve la division inférieure qu’il avait quittée la saison dernière.

En poule 2, rien n’est encore décidé, puisque quatre équipes restent en course pour les trois places des Play-offs. Le leader monastirien (23 points) s’est contenté d’un seul point ramené de Béja (0-0), tandis que le dauphin clubiste (22 points) est rentré de Zarzis avec une précieuse victoire signée Yassine Chammakhi (65).

La meilleure opération du groupe est celle de l’Etoile du Sahel (21 points) qui s’est propulsée à la troisième place grâce à son succès en déplacement face à l’ES Rejiche, désormais 4e avec 20 points.

En bas du classement, l’ES Zarzis, dernière avec 10 points reste la plus proche de la porte de sortie mais le CS Chebba (13 points) auteur d’un match nul avec l’AS Soliman (0-0), pourra connaître le même sort à l’issue de la dernière journée, où les deux derniers du groupe seront confrontés aux deux premiers du classement.