DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps printanier et peu nuageux dans la plupart des régions

Le Temps sera printanier dimanche, peu nuageux dans la plupart des régions, puis partiellement nuageux au cours de la nuit .

Les températures maximales oscilleront entre 17 et 21 degrés au Nord et sur les hauteurs, et entre 22 et 28 degrés dans le reste des régions, atteignant 30 degrés à l’extrême Sud.

Vent de secteur Nord au Nord et au centre et de secteur Est au Sud fort près des Côtes et au Sud, avec des tourbillons de sable locaux faibles à modérés dans le reste des régions. Les bulletins d’avertissement relatifs à la navigation sont en vigueur et concernent le Nord de la Tunisie puis localement l’Est du pays