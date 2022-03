Participation remarquée de Tunisie Telecom aux travaux de l’AMNT de l’UIT à Genève

Le secteur des télécommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT-T) a joué, pendant des décennies, un rôle moteur en aidant à combler l’écart de normalisation entre les pays développés et les pays en développement, en élargissant et en facilitant la coopération internationale entre les organismes de normalisation mondiaux et régionaux et en élaborant des normes internationales interopérables et non discriminatoires.

Ces normes apportent des avantages significatifs à la fois à l’industrie et aux consommateurs tout en garantissant la qualité, la sécurité et l’efficacité des nouvelles technologies, en stimulant l’innovation et ​​​en assurant​des économies​ ​d’échelle.

C’est dans ce cadre que l’UIT-T a organisé l’Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications « AMNT-20 », et ce du 1er au 9 mars 2022 à Genève en Suisse. Cette Assemblée, qui se tient normalement tous les quatre ans, et dont la dernière édition a eu lieu à en 2016 à Hammamet en Tunisie, est un événement d’importance capitale dans le secteur des télécommunications vu qu’elle définit les activités et les stratégies de normalisation de l’UIT pour les années suivantes et veille à ce que les normes de l’UIT répondent aux nouveaux besoins industriels et sociétaux.

L’AMNT-20 a été précédée du 4ème Colloque mondial sur la normalisation, le 28 février 2022, et qui avait pour thème «International standards to enable the digital transformation and achieve the sustainable development goals (SDGs)».

Tunisie Telecom a participé à l’AMNT-20 conformément à sa volonté de contribuer à l’élaboration des normes, d’échanger des points de vue et de se tenir informée de la politique générale de l’UIT-T et des dernières innovations et normes liées au domaine des TIC, tout en supportant l’effort important que joue la Tunisie dans ce domaine.

La participation de Tunisie Telecom a été très active à l’AMNT-20 à travers sa directrice centrale de l’innovation et de la stratégie et responsable de la transformation digitale, Dr. Rim Belhassine-Cherif, en tant que membre de la délégation tunisienne. Durant cet événement, Dr. Belhassine a assuré le rôle de coordinatrice, représentante des administrations des Etats arabes, sur quatre résolutions de l’AMNT, et a présidé un groupe ad-hoc pour la discussion et l’amendement de la résolution relative aux systèmes IMT (International Mobile Telecommunications) y compris les IMT-2020 and beyond.

Dr. Rim a aussi exposé le rapport d’activité de la Commission d’études 13 de l’UIT-T (CE13 : Réseaux futurs, en particulier les IMT-2020, l’informatique en nuage et les infrastructures de réseau de confiance) à l’AMNT en tant que vice-présidente de cette Commission, vice-présidente de son groupe régional pour l’Afrique et vice-présidente de son groupe de travail 3 sur « Network Evolution, Trust and Quantum Enhanced Networking ».

De plus, et vu que Dr. Belhassine occupe actuellement le poste de présidente du Groupe d’experts sur la place des femmes dans le domaine de la normalisation (WISE), elle a été désignée maître de cérémonie de la manifestation de ce groupe, qui a eu lieu le 8 mars.

Elle a aussi modéré le panel de discussions sur le thème « Why Gender Matters in Setting Standards ». Cette manifestation, qui a connu un très grand succès, a été organisée par l’UIT à l’occasion de la Journée mondiale de la femme, et a été couronnée par une cérémonie de reconnaissance aux six femmes les plus influentes au monde dont la contribution aux travaux de normalisation de l’UIT a été exceptionnelle. Et c’est en toute logique donc que Dr. Belhassine-Cherif a obtenu ce prix de reconnaissance pour la catégorie « Impact », vu les efforts exceptionnels qu’elle est en train de jouer à l’échelle internationale.

Cet événement a été aussi une occasion pour continuer à promouvoir l’égalité des genres dans le secteur de la normalisation et à défendre les femmes dans des rôles de leadership dans l’industrie des TIC et de la normalisation tout en mettant l’accent sur l’importance de la participation des femmes aux activités de normalisation et les défis rencontrés et en fournissant des recommandations à ce propos.