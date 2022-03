DIRECT SPORT – Ligue 2 (10e journée) : L’AS Gabès et l’EGS Gafsa se qualifient pour les play-off, l’AS Mhamdia et le CS Tabarka relégués en Ligue 3

L’Avenir sportif de Gabès sera le deuxième club de la poule C à jouer les play-off avec le premier qualifié l’Olympique de sidi Bouzid, après son succès ce samedi aux dépens de l’EM Mahida (2-0) pour le compte de la 10e et dernière journée de la Ligue 2 du football professionnel.

Dans la poule D, l’EGS Garfsa est le second club à avoir validé son billet pour les play-off malgré le nul vierge concédé devant le S Gabésien.

Le CS Korba l’autre club de la poule a s’être qualifié pour les play-off.

Pour leur part, l’AS Mhamdia et le CS Tabarka sont relégués en ligue 3.

Voici les résultats des rencontres de samedi:

Samedi 12 mars :

Poule C

A Gabès :

AS Gabès – EM Mahdia 2-0

A Msaken :

CS Msaken – O.Sidi Bouzid 1-0

A Oued Ellil :

AS Ouel Elli – AS Mhamedia 1-0

Classement Pts J

1. O.Sidi Bouzid 16 10 qualifié aux play-off

2. AS Gabès 13 10 qualifié aux play-off

. EM Mahdia 13 10

. AS Oued Ellil 13 10

. CS Msaken 13 10

6. AS Mhamdia 10 10

Poule D

A Gafsa :

EGS Gafsa – S.Gabésien 0-0

A Sfax 2 mars :

Sfax RS – CS Korba 3-1

A Tabarka :

CS Tabarka – SC Ben Arous 0-1

Classement Pts J

1. CS Korba 16 10 qualifié aux play-off . EGS Gafsa 16 10 qualifié aux play-off

. Stade Gabésien 16 10

4. SC Ben Arous 11 10

. Sfax RS 11 10

6. CS Tabarka 10 10

Reste à jouer

Dimanche 13 mars

Poule A

A Médenine :

CO Médenine – SS Sfaxien arb: Achraf Harakati

A Bembla :

CS Bembla – Stade Tunisien arb: Jalel Sahbani

A Kalaa Soghra :

Kalaa Sport – ES Radès arb: Amir Ayadi

Poule B

A Djerba Midoun :

ES Jerba – Jendouba Sport arb: Hosni Naili

A Kairouan :

JS Kairouan – AS Djerba arb: Seif Ben Warred

A Menzel Nour :

AS Menzel Nour – CO Transport arb: Oussama Razgallah.