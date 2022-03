L’Union des travailleurs de Tunisie appelle à l’activation des législations en faveur de la protection des femmes contre la violence et l’exploitation

La coordinatrice nationale de la commission de la femme à l’Union des travailleurs de Tunisie Ouarda Zribi a appelé mardi à l’activation des législations en faveur de la protection des femmes contre la violence et l’exploitation.

Lors d’une conférence de presse organisée à Tunis par l’Union des travailleurs de Tunisie à l’occasion de la journée internationale de la femme, elle a souligné que l’activation des législations en faveur de la protection de la femme nécessite une ferme “‘une ferme volonté politique”.

Elle a précisé que la femme en Tunisie et dans plusieurs pays dans le monde fait face à de nombreux défis dont son exploitation en milieu professionnel et la faible rémunération qu’elle perçoit par rapport aux hommes, relevant la nécessité de mettre en place des stratégies et plans d’action afin d’assurer l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.