DIRECT SPORT – Ligue 2 (9e journée) : l’AS Djerba se qualifie pour les play-off

L’AS Djerba a assuré sa place AUX play-offs après sa victoire sur l’AS Menzel Nour (1-0), dimanche pour le compte de la 9e journée de la Ligue 2 du football professionnel.

Les Djerbiens se sont emparés de la première place du groupe B avec 17 points, profitant de la défaite du leader la JS Kairouan face à Jendouba Sport (1-2), devaçant ainsi d’une longueur les Aghabides.

Samedi, l’Olympique Sidi Bouzid avait également validé son billet pour les play-off à la faveur de son succès aux dépens de l’AS Oued Ellil (1-0).

L’O Sidi Bouzid occupe la tête du classement du groupe C avec 16 points, devançant de trois longueurs son premier poursuivant l’EM Mahdia

Rappelons que les deux premières équipes au classement à l’issue de la première phase se qualifient pour les play-off. Les autres se résoudront à disputer les play-out

Dimanche 6 mars :

Groupe A

A 2 mars Sfax:

SS Sfaxien – Kalaa Sports 2-1

A Radès:

ES Radès – CS Bembla 0-1

A Zouiten:

S.Tunisien – CO Médenine 1- 0

classement Pts J

1. Stade Tunisien 20 9 qualifié aux play-off

2. Kalaa Sport 12 9

-. CS Bembla 12 9

4. ES Radès 11 9

-. SS Sfaxien 11 9

6. CO Médenine 7 9

Groupe B

A Houmet Essouk:

AS Djerba – AS Menzel Ennour 1-0

A Jendouba:

Jendouba Sport – JS Kairouan 2-1

A Omrane:

CO Transports – ES Jerba 1-1

Classement Pts J

1. AS Djerba 17 9 qualifié aux play-off

2. JS Kairouan 16 9

3. ES Jerba 13 9

-. Jendouba Sp 13 9

5. AS Menzel Nour 8 9

6. CO Transports 7 9

joués samedi

Groupe C

A Sidi Bouzid:

O Sidi Bouzid – AS Oued Ellil 1-0

A Mahdia:

EM Mahdia – CS Msaken 1-0

A Mhamedia:

AS Mhamdia – AS Gabès 0-0

Classement Pts J

1. O.Sidi Bouzid 16 9 qualifié aux play-off

2. EM Mahdia 13 6

3. AS Oued Ellil 10 9

. CS Msaken 10 9

. AS Gabès 10 9

. AS Mhamdia 10 9

Groupe D

A Gabès:

S Gabésien – CS Tabarka 3-2

A Korba:

CS Korba – EGS Gafsa 1-0

A Radès:

SC Ben Arous – Sfax Railways 0-0

Classement Pts J

1. CS Korba 16 9

2. Stade Gabésien 15 9

. EGS Gafsa 15 9

4. CS Tabarka 10 9

5. SC Ben Arous 8 9

. Sfax RS 8 9