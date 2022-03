DIRECT SPORT – Ligue 2 (9e journée) : Des confrontations difficiles en vue dans les groupes C et D

Le rendez-vous est donné ce samedi, à partir de 14h pour une première série de rencontres de la 9e journée de la Ligue 2 du football professionnel avec des affiches concernant les Groupes C et D, où la course pour la qualification aux play-offs est à son apogée.

Dans le Groupe C, la confrontation entre le leader, l’Olympique de Sidi Bouzid, et le 3e, l’AS Oued Ellil semble difficile de pronostics, notamment, que chaque équipe semaine déterminée à se laisse filer aucun point à ce stade de la compétition.

Les locaux emmenés par Hassene Gabsi ont besoin de trois points pour valider leur billet aux play-off, au même titre que les coéquipiers d’Achraf Ajmi qui sont disposés à rejoindre la tête à une journée de dénouement de cette première phase.

De son côté, l’AS Gabès (2e, 12 points) se rendra à Mhamdia pour affronter l’Avenir sportif de la place, actuel lanterne rouge (9 points), pour qui la gagne est la seule issue envisageable.

Au stade Ahmed Khouaja, un petit derby sahélien opposera samedi l’EM Mahdia au CS Msaken où le mort d’ordre est la victoire pour se voir départagés, sachant que les deux formations se partagent la 3e place avec 10 points chacune.

Quant groupe D, la première affiche opposera l’EGS Gafsa (leader, 15 points) au CS Korba (2e, 15 points) sur le terrain de ce dernier dans une autre confrontation difficile qui laisse peu de place aux pronostics préalables.

Les visiteurs gafsiens se présenteront, néanmoins avec un avantage psychologique, étant la meilleure attaque avec 11 buts marqués.

A Gabès, le stade Gabésien (4e, 9 points) accueillera le CS Korba (3e, 10 points) dans un match qui s’annonce tout aussi disputé vu l’enjeu.

La dernière affiche du jour opposera à Radès, le Sporting Ben Arous au Sfax Railways, respectivement 5e et 6e à égalité de points (5), dont l’objectif commun est de faire le bond nécessaire pour rejoindre le peloton de tête et éviter de devoir disputer les play-out.

Voici le programme des matchs de samedi:

Samedi 5 mars:

Groupe C

A Sidi Bouzid:

O Sidi Bouzid – AS Oued Ellil Arb: Ameur Chouchene

A Mahdia:

EM Mahdia – CS Msaken Arb: Youssef Srairi

A Mhamedia:

AS Mhamdia – AS Gabès Arb: NAsrakkah Jaouadi

Groupe D

A Gabès:

S Gabésien – CS Tabarka Arb: Mehrez Melki

A Korba:

CS Korba – EGS Gafsa Arb: Nidhal Ltaief

A Radès:

SC Ben Arous – Sfax Railways Arb: Amir Loucif