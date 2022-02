DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Vents forts près des côtes

Baisse des températures ce dimanche, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des précipitations sont prévues sur les régions ouest cet après-midi, elles engloberont progressivement, les régions est au courant de la nuit.

Les vents d’est souffleront fort près des côtes. La mer sera trés agitée au nord et dans le golfe de Gabes et au niveau du reste des côtes. Aujourd’hui, les températures oscilleront entre 11 et 17 degrés au nord et dans les hauteurs et entre 17 et 24 degrés dans le reste des régions. Elles atteindront 26 degrés au sud.