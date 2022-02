DIRECT SPORT – CS Sfaxien (Campagne de collecte de dons) : 1,52 million de dinars collecté jusqu’au 5e jour

Le comité d’organisation de la campagne de collecte de dons au profit du Club sportif sfaxien lancée par les supporters du club depuis lundi dernier a annoncé qu’au bout de son 5e jour, la campagne a rapporté 1,52 million de dinars.

Dans un communiqué rendu public dimanche, ledit comité a indiqué que ces dons proviennent essentiellement des contributions des hommes d’affaires (1,01 MD) et des supporters (0,51 MD).

Il a, par la même occasion, lancé un appel à l’ensembles des supporters n’ayant pas encore pris part à la campagne à apporter leur contribution pour assurer rapidement des ressources importantes à même de faire sortir le club de la crise qu’il traverse.

Rappelons que l’objectif de la campagne, lancée le 14 février dernier, est de faire face à la crise financière accrue que traverse la formation de la capitale du sud et qui a précipité le départ du comité directeur conduit par Moncef Khemekhem.

Par cette campagne, les supporters entendent épauler le comité provisoire dirigé par le président du comité de soutien Moncef Sellami et permettre au club de régler ses dettes estimées à environ 7 millions de dinars, outre les sanctions infligées par le TAS et la FIFA pour non règlement du salaire des joueurs et entraîneurs.

La comité de soutien a, pour l’occasion, mis à la disposition du public désireux de contribuer à la campagne des tickets de 5, 100, 500 et 1000 dinars, disponibles dans les locaux du réseau “Socios” à Sfax et Tunis, ainsi que des tickets de 30, 150 et 300 euros pour les supporters résidant à l’étranger.