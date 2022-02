DIRECT SPORT – France (match à rejouer 14e journée) : Lyon renverse Marseille

Dix semaines après un fiasco et un match interrompu dès les premières minutes de jeu à la suite de la bouteille reçue sur le visage de Dimitri Payet, l’OL et l’OM se retrouvaient mardi, dans le match à rejouer de la 14e journée du championnat de France.

Au terme d’une fin de match à suspense, l’Olympico a tourné en faveur des Gones grâce à Moussa Dembélé. Diminué, Lyon a pourtant très mal débuté la rencontre en concédant l’ouverture du score sur un coup de tête de Guendouzi suite à un corner de Payet (10e).

Les Marseillais ont par la suite manqué plusieurs balles de break et ont commencé à beaucoup reculer en seconde mi-temps. Galvanisés par l’entrée de Moussa Dembélé, les hommes de Peter Bosz ont changé de visage et se sont montrés de plus en plus dangereux. Après plusieurs avertissements sur le but phocéen,

Shaqiri a égalisé sur un joli coup de tête (75e) avant que Dembélé n’entre dans la danse et ne scelle le sort de la rencontre (90e). Avec cette victoire, Lyon remonte à la septième place, à six points du podium et de l’Olympique de Marseille (3ème).