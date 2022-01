Le Syndicat général des médecins, pharmaciens et dentistes de la santé publique observera, le 25 janvier 2022, une grève, à cause de l’échec des négociations, et l’absence d’accord final sur les revendications du secteur,Toutes les prestations médicales seront suspendues, sauf les cas urgents, a fait savoir le syndicat relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), dans un communiqué publié dimanche, appelant ses adhérents à se préparer aux prochaines étapes.

Cette annonce intervient après la séance des négociations tenue vendredi dernier, entre l’autorité de tutelle et le syndicat.Le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes de la santé publique appelle à reconnaître le médecin généraliste en tant que médecin spécialiste de famille, et de lui concéder les avantages qui en découlent, à ouvrir les opportunités de travail dans le secteur privé, à combler le déficit en ressources humaines, outre l’octroi de la prime de travail dans les régions intérieures, en plus des primes des catastrophes et de contamination ainsi qu’à accélérer la titularisation dans le secteur public.