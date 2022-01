DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Ciel nuageux avec quelques pluies éparses sur le Nord et les côtes est

Nuages parfois intenses avec quelques pluies éparses sur le Nord et les côtes est, qui seront plus intenses sur les régions de l’extrême Nord.

Des nuages passagers couvriront le reste des régions.Vent de secteur Ouest, puis de secteur Nord l’après-midi, relativement fort, à localement fort de 30 à 50 km/h près des côtes, faible à modéré, de 10 à 25 km/h à l’intérieur du pays.

Mer très agitée à agitée au Nord et dans le Golfe de Hammamet. Elle sera agitée à moutonneuse au niveau du reste des côtes. Les températures maximales oscilleront entre 8 et 14 degrés au Nord et dans les hauteurs, et entre 13 et 17 degrés dans le reste des régions .