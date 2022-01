DIRECT CAN 2022 – Tunisie-Gambie (0-1) : Les aigles se condamnent à jouer le Nigéria en huitièmes

La sélection tunisienne de football s’est inclinée devant son homologue gambienne (0-1), lors de la 3e et dernière journée (Groupe F) du premier tour de la coupe d’Afrique des nations Cameroun 2021+1, disputée jeudi soir à Limbé et affrontera le Nigéria, dimanche prochain en huitièmes de finale.

L’unique réalisation de la rencontre a été l’œuvre d’Abdoulie Jallow à la 90+3.

Les aigles de Carthage terminent ainsi troisièmes du Groupe F avec 3 points derrière le Mali (7 points) et la Gambie (7 points). La Mauritanie, dernière du groupe avec zéro points est éliminée.

L’autre match du groupe, opposant au stade Omnisport de Douala, le Mali à la Mauritani s’est soldé par une victoire des aigles du Mali (2-0).

Ce soir, le staff technique tunisien disposait d’un effectif réduit à seize joueurs après la contamination de douze éléments par le Covid-19.

Le sélectionneur national se devait donc de composer avec un groupe privé de certains de ses joueurs clés et de trouver l’équilibre nécessaire dans les trois compartiments, tâche à laquelle il s’était attelé lors de ces derniers jours de préparation.

Toutefois, le hasard a bien fait les choses : les aigles abordaient la confrontation avec l’esprit tranquille étant déjà assurés de la qualification au vu des résultats des autres groupes. Seule une lourde défaite (plus de 5 buts à zéro) pouvait anéantir leurs chances.

Au vu de cette donne, les coéquipiers d’Ilyes Skhiri avaient réussi à bien gérer la première mi-temps sans pour autant briller, manquant notamment de transformer un penalty à la 42e.

La première moitié du match s’est résumée à un jeu concentré la plupart du temps en milieu de terrain avec très peu d’occasions procurées d’un côté comme de l’autre.

En seconde période, le vent à tourné en faveur du camp gambien qui avait finalement attendu les arrêtés de jeu pour arracher la victoire.

A l’entame du match, les tunisiens se sont directement mis au travail face à une Gambie repliée en défense.

La première vraie occasion tunisienne intervenait à la 14 par l’intermédiaire d’Ali Abdi qui profitant de sa fraicheur physique et de sa rapidité opérait une pénétration par la force dans défense gambienne mais voyait son tir dévié enn corner par un défenseur

A la 35e Hamza Rafia bien servi par Seifeddine Jaziri dans la surface de réparation adverse décidait de tenter sa chance mais son tir passait hors des cages gambiennes

On croyait voir enfin la délivrance intervenir à la 42e. Issa Laidouni plaçait un tir surpuissant des 22 mètres que le portier gambien parvenait difficilement à détourner. Le ballon s’acheminait en direction de Seifeddine Jaziri fauché dans la surface de réparation.

L’arbitre mexicain sifflait un penalty que Jaziri échouait à transformer. Il s’agissait du troisième penalty raté de la compétition pour les aigles de Carthage.

Les trois minutes de temps additionnel ne changeaient rien à la donne.

A la reprise, on observait deux changements d’entrée du côté gambien et on reprenait les mêmes chez les aigles.

Le sélectionneur national avait préféré attendre l’heure de jeu pour opéré un double changement en lançant Youssef Msakni et Mohamed Drager à la place de Seifeddine Khaoui et Hamza Mathlouthi.

Face à l’impuissance de son attaque, le sélectionneur belge de la Gambie avait, lui aussi, opéré un double changement pour tenter de trouver la faille et s’assurer de pouvoir conserver la deuxième place au classement du groupe.

Et Mondher Kebaier de jouer dans la foulée sa dernière carte en remplaçant Hamza Rafia par le jeune Red Devil Hannibal Majbri.

Au fil des minutes, les gambiens se montraient plus entreprenants et plus menaçants. Ils se procuraient même plusieurs coups francs à l’entrée de la surface de réparation tunisienne et étaient proches d’en concrétiser un à la 73e, mais la barre transversale des cages Bechir Bensaid s’y était interposée.

Il avait fallu pour les tunisiens de se sentir en danger pour réagir et reprendre les rênes du match, à l’image d’une belle action entreprise à la 79e, amorcée par Hannibel Mejbri qui était également à la finition mais butait sur un portier gambien vigilant.

Les minutes qui suivaient n’apportaient rien de bon pour les aigles de Carthage. Les quelques attaques négociées par les tunisiens semblaient dépourvues de toute organisation avec une animation offensive en deçà des attentes et des qualités des joueurs sur le terrain.

Les affaires se corsent davantage durant les dernières minutes et les gambiens parvenaient même à arracher la victoire grâce à un tir puissant d’Abdoulie Jallow à la 90+3. Le sélectionneur national écopait entre temps d’un carton rouge et avant lui le gardien remplaçant Farouk Ben Mustapha à l’issue de la première mi-temps.

Score final : un but à zéro pour la Gambie.