CDIRECT CAN 2022 : le match Tunisie-Mali vu par Kanzari et Ellili

L’entraîneur de l’équipe nationale olympique, Maher Kanzari, a souligné mardi que le match inaugural de la sélection tunisienne qui l’opposera à son homologue malienne pour le compte du premier tour du groupe F de la Coupe d’Afrique des nations (Cameroun 2021), est d’une grande importance pour le reste de la compétition.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Kanzari a indiqué que “même obtenir le nul est un résultat positif, car l’équipe du Mali regorge de joueurs talentueux évoluant dans les clubs européens les plus en vue, ce qui en fait un concurrent difficile”.

Il a indiqué que “l’esprit d’équipe, le jeu collectif, la rigueur tactique et l’intelligence sur le terrain sont les traits les plus marquants qui distinguent l’équipe nationale tunisienne de son rival malien et du reste des équipes du groupe F, à savoir la Mauritanie et la Gambie”.

Kanzari a estimé que les déclarations faites par le sélectionneur national Mondher Kebaier et par un certain nombre de joueurs concernant les prétentions de la Tunisie de jouer les premiers rôles et de viser le titre africain, révèlent la confiance de l’équipe dans sa capacité à relever le défi, et ses ambitions de faire un grand tournoi digne de la réputation du football tunisien.

“Pour réaliser cet objectif, il faut d’abord passer le premier tour puis négocier les tours de qualification match par match, selon la nature de chaque adversaire”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’entraîneur de l’Olympique de Béja, Chiheb Ellili, a déclaré que le match face au Mali s’annonce difficile pour le onze national car il marque le début de son parcours en Coupe d’Afrique.

“Les coéquipiers d’Elyès Skhiri doivent éviter la défaite et sortir au moins avec un point du match nul”, a-t-il ajouté.

Il a estimé que la sélection tunisienne est bien préparée mentalement et tactiquement et elle se caractérise par sa manière de jouer et par la cohésion du groupe, ajoutant que l’absence de certains joueurs comme Mohamed Drager et Youssef Msakni ne semblera pas affecter les Aigles de Carthage compte tenu de la richesse de l’effectif composé de joueurs pouvant constituer d’excellentes doublures.

Et Ellili d’ajouter : la sélection tunisienne ne compte pas de stars mais sa façon de jouer et son style collectif lui permettent d’aller le plus loin possible dans ce tournoi et de figurer parmi les trois premières places”.

Il a appelé à rester fidèle aux schémas tactiques adoptés par le onze national depuis un certain temps, car ils sont de nature à motiver les joueurs et à leur donner plus de confiance en leurs moyens.

La Tunisie, rappelle-t-on, affrontera le Mali, mercredi au stade de Limbé, à partir de 14h00, dans le cadre de la première journée du groupe F.

La rencontre sera dirigée par l’arbitre zambien Janny Shikazwe.

L’autre match du groupe opposera la Mauritanie à la Gambie (17h00).