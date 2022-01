Le directeur régional de la protection civile à Béja, Moez Ben Khelifa, a déclaré que la circulation a été interrompue sur deux routes de la délégation de Nefza (gouvernorat de Béja) ; la route reliant la zone de Ghayada et la ville de Nefza et la route locale n°360 entre Nefza et Oued El Maaden, en raison de l’accumulation d’eau et du niveau élevé des vallées et des égouts.

Ben Khelifa a appelé les usagers de la route à la prudence.