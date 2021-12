Incendie des déchets italiens : Mobilisation d’une équipe d’experts pour mesurer la concentration des gaz toxiques

Le ministère de l’Environnement a fait savoir, jeudi, qu’une équipe d’experts s’est déplacée sur les lieux de l’incendie qui s’est déclenché, hier mercredi 29 décembre 2021, dans un dépôt contenant 1950 tonnes de déchets italiens dans la région de Mourredine relevant de la délégation de Msaken à Sousse, et ce pour mesurer la concentration des gaz toxiques émis par le site de l’incendie.

Le ministère a indiqué que les résultats de ces mesures seront prêts dans 48 heures, rappelant qu’une enquête judiciaire a été ouverte dès le déclenchement de l’incendie pour révéler les raisons de cet incident qui intervient à un moment où les préparatifs pour la réexpédition de ces déchets vers l’Italie ont atteint leurs dernières phases.

Affirmant que les efforts se poursuivent pour la réexpédition de ces déchets vers leur pays d’origine, en coordination avec toutes les parties prenantes, le ministère appelé les autorités concernées à redoubler de vigilance en ce qui concerne le reste des déchets.

Pour mémoire, en mai 2020, 282 conteneurs de déchets ménagers collectés par la société italienne SRA ont été expédiés en Tunisie via la société tunisienne ” Soreplast “, sans respect aucun, des exigences des conventions internationales (Bâle, Bamaco).

Plus d’une année et demi après l’entrée des premières cargaisons de déchets italiens en Tunisie et malgré les jugements de la justice italienne favorables à leur réexpédition vers l’Italie, ces déchets, dont une partie est restée en vrac dans les locaux de la société Soreplast, sont toujours, au Port de Sousse et à l’entrepôt de Msaken.