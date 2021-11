Ligue 1 (1ere Journée/Matchs en retard) : L’Espérance ST seule en tête de la poule A

L’Espérance sportive de Tunis s’est emparée seule de la tête du classement de la poule A à la faveur de sa victoire aux dépens de l’ES Hammam-Sousse (1-0), dans le match en retard de la première journée de la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé jeudi, au stade Bouali Lahouar à Hammam-Sousse.

Farouk Mimouni a été l’auteur de l’unique réalisation du match à la 37e.

A noter, également, que les locaux ont terminé la rencontre à dix, après l’exclusion de Houcine Chaieb à la 83e.

Grâce à ce nouveau succès, le 5e de la saison, les protégés de Radhi Jaidi s’emparent seuls de la tête du classement de la poule A avec 16 points, soit avec trois longueurs d’avance sur le dauphin sfaxien (13 pts).

De son côté, l’ES Hammam-Sousse qui espérait enchaîner avec une deuxième victoire d’affilée dans son antre après celle acquise lundi aux dépens de l’US Tataouine, essuie sa troisième défaite de la saison et demeure 6e avec 8 points.

Dans l’autre match en retard de la même journée, pour le compte de la poule B, L’AS Soliman et l’Etoile du Sahel, qui se partagent la 6e place du classement de la poule avec 6 points chacun, se sont neutralisés en concédant le nul vierge.

Un nul qui ne fait l’affaire ni des étoilés, toujours en quête d’une deuxième succès, le premier sous la houlette du français Roger Lemerre, ni des solimaniens qui restent aussi sur un seul succès et doivent se relancer dans ce qui reste de la première phase.

Voici les résultats (1ere journée/retard):

Jeudi 25 novembre:

Poule A

A Hammam-Sousse:

ES Hammam-Sousse 0

Espérance ST 1 Farouk Mimouni 37′

Classement: Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance ST 16 7 5 1 1 10 3 +7

2. Club Sportif Sfaxien 13 7 4 1 2 7 4 +3

3. US Ben Guerdane 11 7 3 2 2 7 6 +1

4. CA Bizertin 10 7 3 1 3 7 7 0

-. US Tataouine 10 7 3 1 3 9 10 -1

6. ES Hammam Sousse 8 7 2 2 3 6 6 0

7. Etoile S. Metlaoui 6 7 1 3 3 4 9 -5

8. CS Hammam-Lif 4 7 1 1 5 7 12 -5

Poule B

A Soliman:

AS Soliman 0

Etoile du Sahel 0

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 17 7 5 2 0 7 1 +6

2. C. Africain 12 7 3 3 1 5 3 +2

3. AS Réjiche 10 7 2 4 1 7 6 +1

4. CS Chebba 8 7 2 2 3 4 5 -1

5. O. Béja 7 7 2 1 4 5 6 -1

. AS Soliman 7 7 1 4 2 3 4 -1

. ES Sahel 7 7 1 4 2 3 5 -2

8. ES Zarzis 4 7 0 4 3 1 5 -4