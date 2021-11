Tunisie : Il faut planifier des recrutements effectifs pour aider les jeunes à créer une fortune conformément à la loi

La loi n38 du 13 août 2020 a été publiée en tant qu’outil pour contenir la colère a indiqué vendredi le président de la république Kaies Saied. Il a souligné lors de sa rencontre avec le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi l’impératif d’effectuer des recrutements permettant aux jeunes de créer une fortune conformément à une loi authentique loin des illusions, a indiqué un communiqué de la présidence de la république rendu public.

La réunion a été tenue en présence d’un nombre de jeunes en chômage parmi les diplômés de l’enseignement supérieur. La loi n38 de l’année 2020 datant du 13 août 2020 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public comporte 6 articles dont le premier stipule que le concours externe sur dossiers et sur épreuves ne s’applique pas au recrutement direct par tranches annuelles consécutives des titulaires de diplômes supérieurs au chômage depuis 10 ans et plus et qui sont inscrits aux bureaux de mérite selon les critères de l’âge du diplômé et de l’année de l’obtention du diplôme. Ils sont soumis à une période de formation appropriée.