Natation – championnats arabes : la Tunisie termine avec 31 médailles dont 13 or

Les nageurs tunisiens se sont distingués lors des championnats arabes de natation organisés du 24 au 27 octobre en terminant avec une moisson de 31 médailles (13 or, 11 argent et 7 bronze).

Les neuf Tunisiens engagés ont tous été médaillés, et en particulier le champion olympique Ayoub Hafnaoui, auteur de trois médailles d’or, la jeune Jamila Boulakbèche, nageuse la plus titrée en remportant les quatre courses ptrogrammées, ou encore Mohamed Khalil Ajmia (3 or, 1 argent, 1 bronze).

Jamila Boulakbèche : 4 médailles d’or

Ayoub Hafnaoui : 3 médailles d’or

Mohamed Khalil Ajmia : 3 or, 1 argent, 1 bronze

Salima Ben Smail : 1 or, 2 argent

Belhassan Ben Miled : 2 or, 1 bronze

Mehdi Laajili : 2 argent, 1 bronze

Khalil Ben Chaabene : 2 argent

Ahmed Jaouadi : 1 argent, 1 bronze

Ayoub Nahdi : 2 bronze

Relais : 2 or, 1 argent, 1 bronze.