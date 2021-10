Suspension du directeur du centre d’encadrement et d’orientation sociale à Tunis et fermeture temporaire du centre

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zehi, a décidé vendredi la suspension du directeur du Centre d’encadrement et d’orientation sociale à Tunis et l’ouverture d’une enquête à son encontre par l’inspection générale du ministère des Affaires sociales avec la fermeture temporaire dudit centre à partir de lundi 25 octobre après avoir détecté des manquements et défaillances, au cours d’une visite d’inspection effectuée jeudi soir à ce centre et au centre de protection de l’enfance d’Ezzahrouni.

Le ministère n’a pas dévoilé la nature des manquements et défaillances qui sont à l’origine de ces décisions.

Selon un communiqué publié par le ministère, il a également été décidé d’assurer l’hébergement des enfants pris en charge par ce centre dans d’autres établissements à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit réaménagé pour répondre aux conditions d’hébergement et de dignité.

Le ministère des Affaires sociales appelle, dans le même communiqué, tous les responsables des centres d’encadrement et d’orientation relevant du ministère à assurer le contrôle et le suivi nécessaires à même de préserver la dignité des résidents.